WAIDHOFEN. LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am späten gestrigen Nachmittag mehrere Heuballen auf einem bäuerlichen Anwesen in Kaifeck in Brand.

Familienangehörige entdeckten gegen 16.50 Uhr Rauch aus dem Lagergut quillen und verständigten über Notruf die Feuerwehr.

Rund 75 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren rückten aus, um die mittlerweile 21 in Brand geratenen Heuballen zu löschen. Ein Ausbreiten der Flammen auf Gebäudeteile konnte verhindert werden. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Spezialisten der Kriminalpolizei Ingolstadt haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach derzeitigem Stand der heute durchgeführten Untersuchungen kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.