Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

A9 / BERG, LKR. HOF. Schleierfahnder der Verkehrspolizei Hof stoppten am Mittwochvormittag einen Autofahrer an der Rastanlage Frankenwald West. Im Wagen entdeckten die Beamten eine nicht unerhebliche Menge Drogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen 10.30 Uhr kontrollierten die Fahnder einen Mercedes mit österreichischer Zulassung. Der 26-jährige Fahrer war alleine unterwegs. Im Zuge der Kontrolle fanden die Beamten Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich sowie mehrere Hundert Ecstasy-Tabletten.

Ein durchgeführter Drogentest bestätigte zudem den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Fahnder nahmen den 26-Jährigen noch vor Ort fest und beschlagnahmten die Drogen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof führten die Ermittler den Mann am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Seitdem befindet sich der 26-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Hof führt nun die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hof.