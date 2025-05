0902 – Polizei durchsucht wegen Betrug in Spedition

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Bereich Augsburg / Passau – Am Donnerstag (15.05.2025) durchsuchte die Kriminalpolizei Augsburg mehrere Objekte. Die Beamten stellten umfangreich Beweismittel sicher und vollzogen mehrere Vermögensarreste. Zudem wurden fünf Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Augsburg führt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg seit mehreren Wochen umfangreiche Ermittlungen in einem Betrugsverfahren zum Nachteil einer Spedition aus dem Raum Augsburg. Hierbei soll eine Bande von insgesamt 12 Beschuldigten über einen 55-jährigen Tatverdächtigen (Angestellter der Spedition) Scheinrechnungen für die Reparatur von Fahrzeugen und Schulungen von Kraftfahrern in das Abrechnungssystem der Spedition eingeschleust haben, welche anschließend durch die Buchhaltung zur Auszahlung angewiesen wurden. Hierdurch entstand der Spedition ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Durch interne Kontrollsysteme in der Spedition fiel der Betrug auf, wodurch größerer Schaden verhindert werden konnte.

Am Morgen des 15.05.2025 durchsuchte die Kriminalpolizei Augsburg mit über 130 Beamten und Unterstützungskräften aufgrund von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichts Augsburg insgesamt 16 Wohnungen und Geschäftsräume im Bereich Augsburg sowie drei Wohnungen und Geschäftsräume im Bereich Passau.

Zudem wurden insgesamt fünf Beschuldigte festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher. Zudem wurden Vermögensarreste (Barvermögen, Wertgegenstände und Bargeld) im mittleren sechsstelligen Bereich vollzogen.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wegen gewerbsmäßigen bandenmäßigen Betrugs dauern an.

0903 – Ladendieb in Haft

-------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -------------------------

Innenstadt – Am Mittwoch (14.05.2025) entwendete ein 24-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 08.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin den 24-Jährigen, wie er mehrere Lebensmittel einsteckte und damit den Laden verließ. Anschließend stoppte sie den 24-Jährigen und informierte die Polizei. Bereits kurze Zeit zuvor hatte der 24-Jährige Gegenstände aus einem Drogeriemarkt entwendet und dort einen Platzverweis erhalten.

Da der 24-Jährige auch schon am Tag zuvor verschiedene Straftaten beging, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 24-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Ladendiebstahls gegen den 24-Jährigen.

0904 – Brand an einem Mehrfamilienhaus

Haunstetten – Am heutigen Freitag (16.05.2025) kam es zum Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Hochstiftstraße. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Gegen 08.40 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Zunächst befanden sich noch Personen im Gebäude, die das Mehrfamilienhaus aber unverletzt verlassen konnten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0905 – Unfall mit zwei Leichtverletzten

Lechhausen – Am Donnerstag (15.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Amagasaki-Allee Ecke Blücherstraße.

Gegen 17.15 Uhr bog eine 41-jährige Kia-Fahrerin nach links in die Blücherstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Porsche-Fahrer, der geradeaus auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung Amagasaki-Allee fuhr. Die 41-Jährige und ihr Beifahrer sowie der 60-jährige Porsche-Fahrer wurden leicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 29.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu wenden.

0906 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Am Donnerstag (15.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Schwangaustraße.

In der Zeit von 05.30 Uhr bis 18.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Renault Megane, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0907 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss



Oberhausen – Am Donnerstag (15.05.2025) war ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 25-Jährigen.

0908 – Polizei stoppt Tatverdächtige nach Betrug

Pfersee – Am Donnerstag (15.05.2025) stoppte die Polizei einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen nach einem Betrugsversuch in der Stadtberger Straße.

Bereits am Dienstag (13.05.2025) verkauften die beiden Tatverdächtigen einem 20-Jährigen ein vermeintlich originales I-Phone. Dieses hatten sie zuvor über eine Kleinanzeigen-Plattform zum Kauf angeboten. Der 20-Jährige stellte im Nachgang fest, dass es sich bei dem Handy um eine Fälschung handelte und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen stoppten Einsatzkräfte den 17-Jährigen und den 18-Jährigen bei einem weiteren Verkaufsversuch eines gefälschten I-Phones. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte noch ein weiteres gefälschtes Handy sicher.

Die Einsatzkräfte informierten die Erziehungsberechtigten und nach Abschluss alles polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen die beiden 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen.

Außerdem warnt die Polizei vor Betrügereien auf Verkaufsplattformen und hat folgende Tipps:

Seien Sie skeptisch bei verlockend günstigen Angeboten.

Überprüfen Sie Produkte auf Echtheit und wählen Sie eine sichere Zahlungsmethode.

Prüfen Sie bei gewerblichen Anbietern die Widerrufs- und Rückgaberichtlinien.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen die Polizei.

0909 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht und sucht Zeugen

Innenstadt – Am Mittwoch (14.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Frölichstraße.

Gegen 12.45 Uhr war ein bislang unbekannter Taxifahrer auf dem rechten Fahrstreifen in nordöstliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei lenkte er offenbar unvermittelt nach rechts auf den Fahrradschutzstreifen und kam dort zum Stehen. Ein 43-jähriger Fahrradfahrer, der dort unterwegs war, machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Der bislang unbekannte Taxi-Fahrer (Mercedes) fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0910 – Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Lechhausen – Am Donnerstag (15.05.2025) versuchten ein bislang unbekannter Täter ein eine Wohnung in der Neuburger Straße einzudringen.

Gegen 09.20 Uhr stellte ein Anwohner ein bislang unbekannter Mann im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses fest, die sich an einer Wohnungstüre zu schaffen machte. Anschließend flüchtete der bislang Unbekannte in Richtung Schlössle.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, dunkel gekleidet, vermutlich jüngere Person

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.