BERG BEI NEUMARKT I.D. OPF./BERCHING. Im Rahmen von zwei laufenden Callcenter-Betrugsfällen wurden insgesamt vier Männer verhaftet. Die beiden vermeintlichen Opfer spielten den Lockvogel und wiegten die Betrüger in Sicherheit. Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz ermittelt.

Der erste Fall ereignete sich am 10.04.2025. In Berching bekam eine 60-jährige Frau einen Anruf von einem falschen Polizisten. Dieser gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus und gab an, dass angeblich in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Polizei nun Wertgegenstände zur Sicherung einsammle. Die Frau erkannte den Betrug und informierte die Polizei. Mit dem unbekannten Anrufer vereinbarte die 60-Jährige die Übergabe von Bargeld und Wertgegenständen. Der 22-jährige Geldabholer wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Der zweite Fall ereignete sich am 24.04.2025. Ein bislang unbekannter Täter rief mit der gleichen Masche als falscher Polizist bei einem 70-Jährigen im Gemeindebereich von Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz an. Der 70-Jährige und dessen Ehefrau erkannten den Betrug. Das Ehepaar rief daraufhin die Polizei. Bei der Geldübergabe wurde ein 27-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Dieser kam mit einem Taxi zum Übergabeort.

Weil der unbekannte Anrufer seinen Komplizen nicht mehr erreichen konnte, vereinbarte er mit dem Senior einen weiteren Übergabepunkt an einer Bushaltestelle. Zu diesem kamen dann zwei Personen mit einem Taxi angefahren. Ein 25-jähriger und ein 24-jähriger Mann wurden von Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Alle vier Männer wurden im Anschluss in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Oberpfalz ermittelt in beiden Fällen. Ob die mutmaßlichen Täter auch noch für weitere Callcenter-Betrüge verantwortlich sind, wird derzeit geprüft.