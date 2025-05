ROSENHEIM. Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim durchsuchten am Donnerstag, 15. Mai 2025, die Wohnräume eines 20-jährigen Mannes aus dem Stadtgebiet Rosenheim. Hierbei wurden unter anderem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Der dringend Tatverdächtige wurde festgenommen, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim fortgeführt.

Die Polizeiinspektion Rosenheim führte Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Mann aus Rosenheim. In diesem Zuge vollzogen die Ermittler der Polizeiinspektion Rosenheim am gestrigen Donnerstag (15. Mai 2025) mehrere richterliche Durchsuchungsbeschlüsse bei dem Mann aus Rosenheim. Dabei wurden in dessen Wohnräumen mehr als 1 Kilogramm Cannabis, über 30 Gramm Kokain, eine überschaubare Menge an bislang unbekannten Substanzen, unterschiedliche Betäubungsmittelutensilien sowie Datenträger sichergestellt.

Der 20-Jährige wurde noch an seiner Wohnadresse festgenommen. Gegen ihn besteht derzeit der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Noch am Vormittag des 15. Mai 2025 übernahm das zuständige Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte aufgrund des vorliegenden Sachverhalts Haftantrag gegen den dringend Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ noch im Laufe des 15. Mai 2025 Haftbefehl gegen den 20-Jährigen. Anschließend wurde der deutsche Staatsbürger in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.