LANDSHUT. Am 15.05.2025 erhielt eine Frau aus dem Landkreis Landshut einen sogenannten Schockanruf. Sie übergab im Tagesverlauf Bargeld an einen bislang unbekannten Abholer. Die Kripo bittet nun um Zeugenhinweise.

Bei dem Anruf gegen 13.30 Uhr gab ein falscher Polizist an, dass die Tochter der 52-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht hätte und zur Abwendung einer Haft nun einen Kaution zu zahlen sei. Die Frau holte ihr Erspartes bei der Bank ab und übergab schließlich gegen 17.15 Uhr am Parkplatz am Postplatz gegenüber der Heilig-Geist-Kirche einen Geldbetrag in Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages. Die Frau saß dabei in einem dunklen Mini aus dem die Übergabe heraus stattfand. Der Mann entfernte sich zu Fuß in Richtung der öffentlichen Toiletten. Nachdem die Frau ihren Mann und ihre Tochter kontaktierte fiel der Betrug schließlich auf.

Der männliche Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

20 – 25 Jahre alt

dunkle, lockige Haare

Oberlippenbart

170 bis 175 cm groß

schlanke/normale Statur

graue Jeans mit schwarzem Oberteil (vermutlich T-Shirt)

kleine, schwarze Umhängetasche

mit Sonnenbrille

Kette (in gold oder silber) über T-Shirt

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Zeitpunkt der Übergabe am Postplatz geben können, sich bei der Polizeiinspektion Landshut unter der 0871/9252-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 16.05.2025, 12.40 Uhr