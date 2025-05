SCHMIDGADEN, LKR. SCHWANDORF. Ein 10-jähriges Mädchen wird auf einem Spielplatz in Schmidgaden von einem unbekannten Mann festgehalten und unsittlich berührt. Tage später erkennt das Kind den mutmaßlichen Täter wieder – die Nabburger Polizei konnte den 50-jährigen Syrer festnehmen. Nun sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Zeugenhinweise, da weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können.

Am Sonntag, den 11.05.2025, kam es in der Zeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr zu einem Vorfall auf einem Spielplatz in der Bachstraße in Schmidgaden. Eine 10-jährige Schülerin wurde von einem bislang unbekannten Mann unsittlich berührt. Letztendlich konnte das Mädchen flüchten. Am Dienstag, den 14.05.2025, informierte die Mutter die Polizeiinspektion Nabburg darüber, dass ihre Tochter den mutmaßlichen Täter erneut auf dem Spielplatz wiedererkannt habe. Eine Streife der Polizei Nabburg konnte daraufhin einen Mann in der Nähe des Spielplatzes antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 50-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Während der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Er wurde am Mittwoch, den 15.05.2025, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der tatverdächtige Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es am 11.05.2025 oder auch zu früheren Zeitpunkten zu weiteren ähnlichen Vorfällen gekommen ist. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet daher mögliche Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich dringend zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die sich am 11. Mai 2025 im Bereich des Spielplatzes in der Bachstraße in Schmidgaden aufgehalten und Beobachtungen gemacht haben oder ebenfalls Opfer ähnlicher Vorfälle geworden sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegen.