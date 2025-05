HOHENBERG A.D.EGER, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Geländewagen vom Pendlerparkplatz im Ortsteil Neuhaus an der Eger. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der braune Toyota Land Cruiser mit einem Zeitwert von etwa 54.000 Euro wurde am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr auf dem Pendlerparkplatz am Egerweg abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer am Mittwochmorgen, gegen 7.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass es entwendet worden war. Das Fahrzeug war mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls trug der Wagen die Kennzeichen V-HS 956.

Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge am Pendlerparkplatz bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.