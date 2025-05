ROSENHEIM. Seit dem 3. Mai 2025 wird Frau Elisabeth Silberschneider aus Rosenheim vermisst. Möglicherweise hält sich die 30-jährige Vermisste im Bereich Dortmund auf. Die Kripo in Rosenheim übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

Am 6. Mai 2025 meldete eine Angehörige Elisabeth Silberschneider bei der Polizei in Hilpoltstein als vermisst. Die Mitteilerin hatte am 3. Mai 2025 letztmalig Kontakt zu der Vermissten.

Derzeit liegen der Polizei Hinweise vor, dass die in Rosenheim wohnhafte Frau letztmalig am 14. Mai 2025 im Bereich Dortmund und Lünen gesehen wurde.

Frau Silberschneider könnte sich in einer Ausnahmesituation bzw. hilflosen Lage befinden.

Zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung der Vermissten: ca. 170 bis 175 cm groß, braune längere Haare, schlanke Statur

Wer hat die Vermisste nach dem 3. Mai 2025 gesehen, bzw. wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Wer kann sonstige Angaben machen, welche zur Aufklärung dieses Vermisstenfalls führen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.