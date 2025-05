LAUFEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Die Polizeiinspektion Laufen bekam zum 1. Mai 2025 eine neue Dienststellenleiterin. Polizeioberkommissarin Johanna Heil übernahm das Amt von Erstem Polizeihauptkommissar Erwin Wimmer, der sich in den Ruhestand verabschiedete.

Der feierliche Amtswechsel an der Spitze der Laufener Polizeiinspektion wurde am gestrigen Nachmittag vollzogen. Polizeipräsident Frank Hellwig begrüßte im Alten Rathaus der Stadt Laufen eine Vielzahl an Gästen, darunter die für den Landkreis Berchtesgaden zuständige stellvertretende Landrätin Elisabeth Hagenauer sowie etliche Bürgermeister der Gemeinden aus dem Zuständigkeitsbereich der PI Laufen.

Selbstverständlich nahmen auch die Familienmitglieder der beiden Protagonisten, Angehörige der Justiz, geladene Gäste von benachbarten Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie weitere Ehrengäste an der Veranstaltung teil.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den stellvertretenden Leiter der PI Laufen, Polizeihauptkommissar Philipp Mader, ergriff Polizeipräsident Frank Hellwig das Wort. Zu Beginn seiner Rede dankte er zunächst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Laufen für die Gastfreundschaft und Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung.

Anschließend ließ Herr Hellwig die eindrucksvolle und lange Karriere von Herrn Wimmer Revue passieren. Der 61-jährige zweifache Familienvater begann seine Karriere im Jahr 1981 mit der Einstellung im damaligen mittleren Dienst und war nach Abschluss seiner Ausbildung bei der Grenzpolizei in Kiefersfelden tätig.

Das Studium zum Aufstieg in die heutige 3. Qualifikationsebene schloss er im Jahr 1992 ab und wurde als frisch gebackener Polizeikommissar als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Wasserburg eingesetzt. Von dort führte ihn sein Weg über diverse Stationen, unter anderem als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Rosenheim, als Zugführer der Einsatzhundertschaft oder auch als stellvertretender Leiter der damaligen Pilotdienststelle Zentrale Dienste Rosenheim letztendlich zur Polizeiinspektion Laufen. Dort war er zunächst ab dem Jahr 2004 als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt, bis er schlussendlich 2005 die Führung der Dienststelle übernahm. Nach 21 erfolgreichen Jahren in Laufen tritt Herr Wimmer nun nach 45 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand ein.

Polizeipräsident Hellwig zeigte sich beeindruckt von diesem Werdegang und wünschte Erwin Wimmer viel Glück und Gesundheit für die Zukunft.

Die Nachfolge tritt die 38-jährige Polizeioberkommissarin Johanna Heil im Rahmen ihrer Führungsbewährung für Ämter der 4. Qualifikationsebene an. Die begeisterte Bergsportlerin begann ihre Karriere 2007 mit der Einstellung im damals mittleren Dienst, der heutigen 2. Qualifikationsebene.

Nach erfolgreichem Abschluss folgte die Verwendung in einer Einsatzhundertschaft in München sowie weiteren Stationen in Rosenheim und Holzkirchen. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums für die 3. Qualifikationsebene wurde Frau Heil als stellvertretende Leiterin des Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion Rosenheim eingesetzt. Durch ein hohes Maß an fachlicher sowie menschlicher Kompetenz und Einsatzbereitschaft wurde ihr sehr schnell die Möglichkeit zur Teilnahme am Förderverfahren zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene gegeben und nun wurde sie im Rahmen dieses Förderverfahrens mit der Leitung der Polizeiinspektion Laufen betraut.

Herr Polizeipräsident Hellwig betonte, dass man sehr überzeugt von Frau Heil sei und wünschte ihr für diese Aufgabe viel Erfolg.