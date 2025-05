NEUMARKT I.D.OPf. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Freitag, den 16.05.2025, den Leiter der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf., Polizeidirektor Wolfgang Schüler und führte Polizeioberrat Patrick Pickel als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.

Am 16. Mai 2025 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. in den Klostersaal des Evangelischen Zentrums in Neumarkt i.d.OPf. geladen. Vor etwa 90 Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen, sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen, verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger nun offiziell den vorherigen Dienststellenleiter, Polizeidirektor Wolfgang Schüler, der die Dienststelle seit dem 01. Januar 2023 leitete. Schüler wechselte bereits zu Beginn des laufenden Jahres zum Sachgebiet E1, Organisation und Dienstbetrieb, des Polizeipräsidium Oberpfalz.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf., deren Mitarbeiter für die Sicherheit von rund 105.000 Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. verantwortlich sind. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und professionelle Arbeit.

Mit Polizeioberrat Patrick Pickel stellte Polizeipräsident Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. und damit auch ein neues Gesicht im Polizeipräsidium Oberpfalz vor. Der 48-jährige, gebürtige Oberpfälzer wohnt in der Metropolregion Nürnberg und war zuvor unter anderem als Leiter der Polizeiinspektion Lauf a. d. Pegnitz des Polizeipräsidium Mittelfranken eingesetzt.

Vita PD Wolfgang Schüler

09/2006 - 04/2008 Studium 3. QE

05/2008 - 04/2010 PP München - PI 11 (stv. DGL, stv. VGL)

05/2010 - 03/2012 PP München - Sachgebiet E 11

04/2012 - 09/2013 Förderverfahren 4. QE im PP München

Stationen: Kommissariat 74, PI 22 Bogenhausen, Abt. Personal

10/2013 – 02/2014 Sachgebiet E 12

03/2014 - 07/2015 PP München - PI 15 Sendling, Führungsbewährung

08/2015 - 09/2015 PP München - Sachgebiet P 3

10/2015 - 09/2017 Studium zur 4. QE an der Deutschen Hochschule der Polizei

10/2017 - 04/2019 PP Oberpfalz - PI Amberg, stellv. Dienststellenleiter

05/2019 - 13/2022 PP Oberpfalz - Sachgebiet E 3, Verbrechensbekämpfung, stellv. Sachgebietsleiter

01/2023 - 02/2025 PP Oberpfalz - PI Neumarkt i.d.OPf., Dienststellenleiter

02/2025 PP Oberpfalz - Sachgebiet E1, Organisation und Dienstbetrieb, Sachgebietsleiter

Vita POR Patrick Pickel

09/1996 – 02/1999 Ausbildung 2.QE

03/1999 – 08/2000 PP München - 13. BPH/E, Einsatzstufe

09/2000 – 08/2005 VII. BPA - AS Nabburg Ausbildungsbeamter 2.QE

09/2005 – 07/2008 Ausbildungsqualifizierung 3.QE

08/2008 – 02/2010 PP München, PI 46 Planegg

03/2010 – 03/2012 Leiter Fahndungs- und Kontrollgruppe München West

04/2012 – 10/2014 Förderverfahren 4.QE im PP München

Stationen: KFD 3, E 21, PI 14, 1. Einsatzhundertschaft

11/2014 – 09/2015 PP München, Sachgebiet E 2

10/2015 – 09/2017 Studium zur 4. QE an der Deutschen Hochschule der Polizei

10/2017 – 04/2019 Projekt „Werbeoffensive IuK“

05/2019 – 03/2022 PP Mittelfranken - PI Lauf a. d. Pegnitz, Dienststellenleiter

04/2022 – 10/2022 PP Mittelfranken, Sachgebiet E2

11/2022 – 10/2024 PP Mittelfranken - PI Lauf a. d. Pegnitz, Dienststellenleiter

11/2024 – 01/2025 PP Mittelfranken, Sachgebiet E 3

02/2025 – 04/2025 PP Mittelfranken, Sachgebiet E 2