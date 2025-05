VOHBURG A.D. DONAU, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Zu zwei Bränden in Vohburger Ortsteilen musste die Feuerwehr am gestrigen Nachmittag ausrücken:

Gegen 12:15 Uhr wurde der Brand einer mobilen Toilettenkabine am Bahnhof in Rockolding mitgeteilt. Die alarmierten Eisatzkräfte hatten das Feuer zügig unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Gegen 16:10 Uhr wurde ein Brand in einem landwirtschaftlichen Gebäude am Ortsrand von Oberdünzing gemeldet. Eine Feldscheune nahe der Schützenstraße, in der neben Heuballen und Brennholz auch landwirtschaftliche Maschinen gelagert waren, wurde hierbei vollständig zerstört. Der hier entstandene Brandschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge rund 60000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Mittwoch die Ermittlungen übernommen. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass beide Feuer absichtlich gelegt wurden. Ein konkreter Tatverdacht richtet sich hierbei gegen einen 20-jährigen Mann aus dem nördlichen Landkreis Pfaffenhofen.