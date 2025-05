0894 – Polizei stellt unterschlagenes Auto sicher

Innenstadt – Am Dienstag (13.05.2025) stellten Polizeibeamte ein unterschlagenes Auto in der Herrenbachstraße sicher.

Gegen 17.30 Uhr stellten Beamte den schwarzen Audi auf einem Behindertenparkplatz fest. Hierbei ergaben die Abklärungen der Beamten, dass der Audi im Oktober letztens Jahres unterschlagen worden war. Ein 30-Jähriger und eine 33-Jährige hatten das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen unterschlagen.

Die Beamten stellten das Auto, das einen Wert im mittleren fünfstelligen Bereich hat, sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung gegen den 30-Jährigen und die 33-Jährige.

0895 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Am Donnerstag (15.05.2025) geriet eine Hecke in der Ortlerstraße in Brand. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 01.00 Uhr stellte eine Anwohnerin den Brand fest und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0896 – Polizei stoppt Verkehrsteilnehmerin unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Mittwoch (14.05.2025) war eine 26-jährige E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 10.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Hierbei zeigte die 26-Jährige drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 26-Jährige.

0897 – Krankenfahrstuhl wieder aufgetaucht

Lechhausen – Am Dienstag (13.05.2025) entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen ein 50-Jähriger und ein 17-Jähriger einen Krankenfahrstuhl in der Meraner Straße.

Anfang des Monats stellte ein 68-Jähriger seinen Krankenfahrstuhl dort ab, da offenbar der Akku leer war. Am Dienstag stellte er dann fest, dass der Krankenfahrstuhl entwendet worden war und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten den Krankenfahrstuhl dann in der Garage der beiden 17- und 50-jährigen Tatverdächtigen in Pfersee fest. Die Beamten stellten den Krankenfahrstuhl sicher und übergaben ihn anschließend wieder dem 68-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 50-Jährigen sowie den 17-Jährigen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0898 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochfeld – Am Mittwoch (14.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Stauffenbergstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 14.00 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg unterwegs. Auf Höhe der Sportanlage des Ernst-Lehner-Stadions fuhr dieser auf die Stauffenbergstraße. Ein 36-jähriger Volvo-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Jaguar. Der bislang unbekannte Radfahrer flüchtete anschließend in Richtung Haunstetter Straße, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Der bislang unbekannte Radfahrer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre, schwarzes Oberteil, Sonnenbrille, grünes Mountainbike

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.