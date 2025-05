752. Festnahme eines Tatverdächtigen aufgrund eines Tötungsdeliktes – Freiham

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 03:30 Uhr wurde durch eine polizeiliche Streifenbesatzung eine Personenkontrolle in München-Westend durchgeführt. Der dabei kontrollierte 29-jährige Syrer, der ohne festen Wohnsitz ist, gab den Polizeibeamten im Rahmen dieser Kontrolle gegenüber an, dass er am Abend zuvor einen Mann in dessen Wohnung lebensgefährlich verletzt hätte. Von diesem konnten auch persönliche Gegenstände bei dem 29-Jährigen aufgefunden werden. Aufgrund der Angaben wurde umgehend eine Nachschau in der betreffenden Wohnung in Freiham veranlasst. Dort konnte durch die Einsatzkräfte wenig später der 59-jährige Wohnungsinhaber tatsächlich tot aufgefunden werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden umgehend vom Kommissariat 11 übernommen. Am Tatort wurden in der Folge umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch das Kommissariat 92 durchgeführt. Hintergrund für die Tat soll ein Streit gewesen sein. Opfer und Tatverdächtiger kannten sich nach Angaben des 29-Jährigen schon über einen längeren Zeitraum.

Im Laufe des heutigen Tages wird der 29-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen des Kommissariat 11 dauern an.

753. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Isarvorstadt

Im Zeitraum von Freitag, 09.05.2025, 16:00 Uhr, bis Samstag, 10.05.2025, 09:00 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter größere Schriftzüge auf ein Gebäude in der Isarvorstadt. Die Schriftzüge standen inhaltlich in herabsetzendem Kontext zu Polizei und Bundeswehr. Zudem wurden einzelne Gebäudeteile mit Farbe besprüht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wittelsbacherstraße, Baldeplatz, Auenstraße (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

754. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Sendling

Am Mittwoch, 14.05.2025, gegen 15:15 Uhr, befanden sich eine 41-Jährige sowie eine 42-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München, im Bereich der Isarauen in einer Grünanlage beim Spazieren gehen. Hier bemerkten sie einen 50-Jährigen mit Wohnsitz in München der an einem Baum stehend sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Spaziergängerinnen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 50-Jährige festgenommen werden.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

755. Organisierter Callcenterbetrug; falscher Lotteriegewinn- Neuhausen

Im Zeitraum vom Donnerstag, 01.05.2025, bis Donnerstag, 14.05.2025, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München mehrfach durch zwei unbekannte Täter angerufen. Diese versprachen ihr einen Lotteriegewinn auszuzahlen, wenn die über 80-Jährige einen vierstelligen Euro-Betrag an Bearbeitungsgebühr auf ein Konto überweisen würde.

Die über 80-Jährige überwies daraufhin den Betrag auf ein ausländisches Konto. Nach der Überweisung wurde sie erneut angerufen und aufgefordert einen fünfstelligen Euro-Betrag zu überweisen. Als die Dame am Donnerstag, 14.05.2025, bei ihrer Bank die Überweisung tätigen wollte, wurde eine Bankangestellte misstrauisch und informierte den Polizeinotruf 110.

Sofort fuhr eine Streife der Polizeiinspektion 42 zu der Bank, sprach mit den Beteiligten vor Ort und nahm eine Anzeige wegen eines Betruges auf.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

756. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Donnerstag, 15.05.2025, gegen 07:40 Uhr, fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad, Yamaha, die Innere Wiener Straße in Richtung Max-Weber-Platz. Auf Höhe des Wiener Platzes überholte die 62-Jährige eine vor ihr befindliche Trambahn.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW, auf der Steinstraße und beabsichtigte nach links in die Innere Wiener Straße in Richtung Gasteig abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste durch einen Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Durch die Berufsfeuerwehr München wurden am Unfallort ausgelaufenen Betriebsstoffe gebunden.

Während der Unfallaufnahme war die Innere Wiener Straße teilweise komplett gesperrt und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.