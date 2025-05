ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Donnerstag, 15.05.2025, kurz vor 10.00 Uhr, zu einem Brand alarmiert worden. Ein Gebäude stand in Vollbrand.

Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Gebäude, in dem sich u. a. eine Holzvergasungsanlage zur Stromerzeugung befand, ein Brand ausgebrochen. Das unmittelbar an das Gebäude angrenzende Wohnanwesen blieb unversehrt. Trotz eines Großaufgebotes an Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren brannte das Gebäude einschließlich darin abgestellter Maschinen sowie ein Lager für Hackschnitzel komplett nieder. Personen kamen nach bisherigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere hunderttausend Euro betragen.

Die Polizeiinspektion Pfarrkirchen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Untersuchungen am Brandort erfolgen, sobald ein gefahrloses Betreten möglich ist.

Veröffentlicht: 15.05.2025, 14.15 Uhr