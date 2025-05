In der Regel gehen Extremisten sehr geschickt vor und instrumentalisieren Themen mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz, um ihre Visionen zu platzieren und Zielgruppen anzusprechen. Gerade für Menschen in schwierigen Lebenslagen suggerieren sie Orientierung und Halt. Das stellt Staat und Zivilgesellschaft immer wieder vor enorme Herausforderungen und macht wirkungsvolle Präventions- und Deradikalisierungsarbeit essentiell.

Am 14. und 15. Mai 2025 organisierte das Kompetenzzentrum für Deradikalisierung und Risikoanalyse des Bayerischen Landeskriminalamtes gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und unter Schirmherrschaft des Bayerischen Innenministeriums den Fachtag „Islamismusprävention und Deradikalisierung“ in Erlangen, um den gemeinsamen Austausch von Vertreterinnen und Vertretern staatlicher und zivilgesellschaftlicher Präventions- und Deradikalisierungsstellen sowie aus der Wissenschaft zu fördern. Im Rahmen von ausgewählten Fachvorträgen wurden Fragestellungen wie die Relevanz islamischer Predigten, die Zusammenhänge zwischen systemischer Diskriminierung und Radikalisierung sowie gendersensible Deradikalisierungsarbeit diskutiert.

Guido Limmer, Polizeivizepräsident des Bayerischen Landeskriminalamt, betont die Wichtigkeit der Veranstaltung, denn: „die Anschläge im September und Februar in München zeigen, dass islamistischer Extremismus und Terrorismus nach wie vor eine ernste Bedrohung sind. Viele dieser Täter haben sich inmitten unserer Gesellschaft und trotz Einbettung in Strukturen wie Familie, Schule oder Beruf radikalisiert. Umso wichtiger ist deshalb die Präventions- und Deradikalisierungsarbeit. Unser Kompetenzzentrum für Deradikalisierung und Risikoanalyse fungiert dabei als zentraler Ansprechpartner für Interventionsmaßnahmen in sicherheitsrelevanten Fällen von religiös motivierter Radikalisierung und forciert gemeinsam mit dem Verfassungsschutz – auch durch solche Fachtage – den Austausch aller relevanten Akteure, um eine möglichst ganzheitliche Beratung und Unterstützung in der Deradikalisierungsarbeit gewährleisten zu können.“

Hintergrundinformationen zum Kompetenzzentrum für Deradikalisierung und Risikoanalyse finden Sie hier.