BODENWÖHR. In Bodenwöhr kam es zu einem schweren Kellerbrand mit Sachschaden. Eine 57-jährige Tatverdächtige ist auf der Flucht – die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen im Fall übernommen.

Am heutigen Tag kam es in den frühen Morgenstunden im südlichen Bereich von Bodenwöhr zu einem Brand in einem Haus, bei dem nach bisherigen Ermittlungen eine 57-jährige Frau als mutmaßliche Verursacherin in Verdacht steht. Die Frau ist derzeit flüchtig und vermutlich mit einem Pkw VW/Sharan unterwegs. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

Nach der Person wird durch die Polizei gefahndet. Hierbei kam im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt aufgrund schwerer Brandstiftung. Eine Brandortbegehung findet statt und ist aktuell noch nicht abgeschlossen. Das Motiv der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zur flüchtigen Person geben kann, wird gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.