HAUSEN, LKR. FORCHHEIM. Am Dienstagnachmittag versuchten mutmaßliche Telefonbetrüger, eine 67-jährige Dame um ihr Erspartes zu bringen. Sie durchschaute den Trick, so dass alarmierte Polizisten die mutmaßliche Geldabholerin festnehmen konnten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt diese nun in Untersuchungshaft.

Um 12 Uhr riefen die mutmaßlichen Telefonbetrüger bei der Dame aus Hausen an und sollen versucht haben, sich mit einem sogenannten „Schockanruf“ ihre Ersparnisse zu ergaunern. Die Frau erkannte die Masche und alarmierte zusammen mit ihrem ebenfalls anwesenden Sohn die Polizei. Kräfte der Kriminalpolizei Bamberg, der Zentralen Ergänzungsdienste Bamberg und der Polizei Forchheim nahmen die vermutliche Geldabholerin etwas später vorläufig fest. Es handelt sich dabei um eine 55-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit.

Am Mittwochmittag wurde die 55-Jährige einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ diese Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betruges sowie der Amtsanmaßung. Die Tatverdächtige sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt ein.