KEMPTEN (Allgäu). Opfer eines Raubüberfalls ist am Sonntagabend, 11.05.2025, ein 31-jähriger Geschäftsmann geworden, der von seinem Geschäftspartner zuvor 10.000 Euro Bargeld in einer Bar in der Bahnhofstraße übergeben bekommen hatte. Beide betreiben in den sozialen Netzwerken einen Möbelhandel. Das Geld soll für Zukäufe in der Türkei bestimmt gewesen sein. Für die Geldübergabe ist der Partner extra aus dem Ruhrgebiet angereist gekommen. Noch in der Bar waren die beiden in eine Diskussion geraten, woraufhin der 31-Jährige in Kempten wohnhafte Mann die Bar verlassen und sich wenige Meter zu Fuß entfernt hatte.

Zwischen Shisha-Bar und Sportwettbüro kam es dann zum Überfall durch drei Männern, die rasant mit einem Auto an den 31-Jährigen herangefahren sind. Sie versuchten ihn ins Auto zu ziehen und schlugen ihn. Geflüchtet sind die Unbekannten mit dem zuvor noch geraubten Bargeld und dem Mobiltelefon des Opfers.

Die Kripo Kempten bittet unter der Rufnummer 0831/9909-0 um Hinweise: Wem ist der Vorfall in der Bahnhofstraße am 11.05.2025, im Zeitraum 20:45 und 21:00 Uhr aufgefallen?

Derzeit gehen Ermittler davon aus, dass der Geschäftspartner aus dem Ruhrgebiet Teil der Täterschaft ist und ermitteln gegen ihn ebenso, wie gegen seinen Fahrer aus Krefeld, der von Polizeibeamten noch am Tatort festgestellt werden konnte. Warum sich in dessen Pkw mehrere Zehntausend Euro Bargeld befanden ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Das geraubte Mobiltelefon konnte durch einen Diensthundeführer zwischenzeitlich in einer Grasfläche am Kreuz B12/A7 gefunden werden. Es wird auf Täterspuren untersucht. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).