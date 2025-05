FORCHHEIM. Am Dienstagvormittag gaben sich Betrüger am Telefon als Bankmitarbeiter aus und überzeugten eine Seniorin, eine mittlere vierstellige Summe Bargeld an einen Unbekannten zu übergeben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Die Täter riefen gegen 10.30 Uhr bei der Dame aus Forchheim an. Sie gaukelten ihr glaubhaft vor, Bankmitarbeiter zu sein. Die Seniorin habe angeblich Falschgeld auf ihrem Konto, welches sie abheben und aushändigen müsse. Nach dem Telefonat hob sie Bargeld in Höhe einer mittleren vierstelligen Eurosumme ab und übergab das Geld gegen 11 Uhr in der Konrad-Ott-Straße an einen unbekannten Mann, der sich als Polizist ausgab.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

schlank

schwarzes Haar

etwa 30 Jahre alt

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Dienstag im Bereich der Konrad-Ott-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt? Bitte setzen Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung.