Präventionstheater von Schülern für Schüler

Königsbrunn – Gewalt und Cybermobbing sind immer wieder Thema bei Kindern und Jugendlichen. Die Polizei geht nun neue Wege und veranstaltet am kommenden Freitag (16.05.2025, 11 Uhr) genau zu diesem Thema zusammen mit Schülerinnen und Schülern ein Präventionstheater. Hierzu sind auch Medienvertreter herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 16.05.2025, 11.00 – 13.00 Uhr

Ort: 86343 Königsbrunn

Schülerinnen und Schüler des Holbein-Gymnasiums studierten in den letzten Wochen und Monaten das Theaterstück „NOPE zu Gewalt und Mobbing“ ein. Dabei sollen Kinder und Jugendliche altersgerecht zur Thematik sensibilisiert werden. Zudem soll das soziale Bewusstsein und die Handlungskompetenz in diesem Bereich verstärkt und entsprechendes Wissen nachhaltig vermittelt werden. Die Beamten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle werden bei Unterbrechungen des Theaterstücks auf die jeweiligen Szenen eingehen. In den Pausen können sich die Schülerinnen und Schüler bei verschiedenen Ständen der Polizei und anderen Behörden zu unterschiedlichen Themen informieren.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Die Pressestelle der Polizei wird ebenfalls für weitere Informationen und Interviews vor Ort sein. Bitte melden Sie Ihre Teilnahme im Vorfeld rechtzeitig an.

Mobile Wache unterwegs

Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:

Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN