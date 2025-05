COBURG. Einen tierischen Einsatz meisterten Beamte der Coburger Polizei am gestrigen bayernweiten Sicherheitstag: Eine herrenlose Schildkröte sorgte am Infostand in der Innenstadt für Aufsehen. Dank des beherzten Einsatzes der Sicherheitswacht kehrte das betagte Tier noch am selben Tag zu seiner Besitzerin zurück.

Gegen Mittag übergab ein aufmerksamer Passant eine mauretanische Landschildkröte am polizeilichen Infostand in der Coburger Innenstadt. Das Tier hatte sich offenbar auf einen eigenen Ausflug begeben und war beim „Fluchtversuch“ aus einem Anwesen im Bereich Steintor in einem Gartenzaun steckengeblieben. Der Finder brachte die Schildkröte kurzerhand zu den dort eingesetzten Polizeikräften.

Zwei Mitglieder der Sicherheitswacht nahmen sich der Sache sofort an und begaben sich auf Spurensuche. Mit detektivischem Gespür und gezielten Befragungen gelang es ihnen rasch, die Halterin des ungewöhnlichen Ausreißers ausfindig zu machen.

Die sichtlich erleichterte Frau holte ihre Schildkröte kurz darauf am Infostand ab. Wie sie berichtete, handelt es sich bei dem Tier mit dem Namen „Guggi“ um ein echtes Familienmitglied: Bereits 1925 erhielt ihr Schwiegervater die Schildkröte zur Einschulung. Seither lebt das Tier ununterbrochen im selben Haus.

Ein besonderer Einsatz, der zeigt: Sicherheitstag wirkt – auch für vierbeinige Senioren mit Panzer.