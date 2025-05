Kollnburg, Lkr. Regen

Am Dienstag, 13.05.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in Kollnburg, auf der B 85, bei einem dreispurigen Streckenabschnitt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Kraftradfahrer aus dem Landkreis Regen fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der B 85, von Viechtach kommend in Richtung Patersdorf und überholte mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen kam er alleinbeteiligt, aus bislang unbekannter Ursache, zu weit nach rechts, geriet dort auf das Bankett und prallte gegen das Standrohr eines Verkehrszeichens. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstütze ein Gutachter zur Ermittlung der genauen Unfallursache. Die Freiwilligen Feuerwehren Ayrhof, Linden und Schlatzendorf waren mit der Absicherung der Unfallstelle und der Verkehrslenkung betraut. Die B 85 war im Rahmen der Unfallaufnahme zeitweise in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Unfallzeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Viechtach unter der Telefonnummer 09942/94040 zu melden.