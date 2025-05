WEIßENBURG I. BAY. (494) Am Dienstagnachmittag (13.05.2025) kam es bei Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) zu einem schweren Vekehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 42-jährige Frau verstarb noch am Unfallort, ein 24-jähriger Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Weißenburg bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:40 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer eines BMW die Staatsstraße 2222 von Langlau kommend in Richtung Pleinfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es kurz vor der Abzweigung nach Veitserlbach zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford. Durch die Wucht der Kollision erlitt die 42-jährige Ford-Fahrerin schwerste Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch am Unfallort. Der 24-jährige BMW-Fahrer wurde in seinem stark deformierten BMW eingeklemmt. Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr den 24-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack befreit hatten, wurde der lebensgefährlich verletzte Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Stunde sperren die Kameraden der Feuerwehren Pleinfeld, Veitserlbach, Thannhausen, Ramsberg und Theilenhofen die Staatsstraße 2222 in beide Richtungen. Streifen der Polizeiinspektion Weißenburg i. Bay. haben unterdessen mit der Unfallaufnahme begonnen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach werden die Polizisten hierbei durch einen Gutachter unterstützt. Um den genauen Unfallhergang feststellen zu können, bitten die Beamten Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09141/86870 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler