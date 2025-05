NEUFAHRN BEI FREISING: Gestern Nacht geriet ein Reihenmittelhaus in der Max-Anderl-Straße in Brand. Die Hausbewohnerin konnte schwer verletzt aus dem Gebäude geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen..

Gegen 23 Uhr des gestrigen Tages nahm eine Nachbarin ein aus dem Reihenmittelhaus kommendes Knallgeräusch wahr. Als sie diesem nachging, sah sie Flammen aus dem dortigen Schlafzimmer ragen und alarmierte umgehend über Notruf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Eine wenig später am Brandort eintreffende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neufahrn sah am Badfenster des in Brand geratenen Hauses eine in Not geratene ältere Frau stehen. Sie griffen ohne zu zögern beherzt ein und trugen die 88-Jährige aus dem Gebäude ins Freie.

Dort wurde sie notärztlich versorgt und mit schwersten Brandverletzungen (dritten Grades) in eine Spezialklinik verbracht. Sie befindet sich weiterhin in einem lebensgefährdeten Zustand. Der Brand wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Neufahrn und Mintraching gelöscht.

Brandermittler untersuchen zur Stunde den Brandort. Die Ermittlungen dauern an.