WEIDEN.I.D.OPF. Unbekannte Täter haben an einem Gebäude in Weiden politische Aussagen hinterlassen. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zwischen Donnerstag, dem 8. Mai 2025, 14:00 Uhr, und Montag, dem 12. Mai 2025, 11:00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter in der Straße Hinterm Zwinger in Weiden mehrere Schriftzüge an. Sowohl auf einem Briefkasten als auch auf einer Hausfassade wurden die Schriftzeichen mit politisch motiviertem Hintergrund hinterlassen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.