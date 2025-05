0882 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Oberhausen – Am gestrigen Montag (12.05.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Donauwörther Straße.

In der Zeit von 08.45 Uhr bis 14.15 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein braunes E-Bike der Marke Kalkhoff. Dieses war vor einer Arztpraxis versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0883 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von Baustelle

Oberhausen – Im Zeitraum von Freitag (09.05.2025), 12.00 Uhr bis Montag (12.05.2025), 07.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Kabel von einer Baustelle in der Flurstraße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0884 – Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Oberhausen – Am Dienstag (13.05.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 00.30 Uhr stellte eine Polizeistreife den 24-Jährigen fest, als er nach dem Aufsteigen stürzte und anschließend in Schlangenlinien weiterfuhr. Die Beamten stoppten den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 24-Jährigen.

0885 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Pfersee – Am gestrigen Montag (12.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Balanstraße. Hierbei wurde ein 77-jähriger Autofahrer und eine 65-Jährige schwer verletzt.

Gegen 10.15 Uhr fuhr der 77-Jährige mit seinem Honda hinter dem Krankenfahrstuhl der 65-Jährigen. Dabei stieß der 77-Jährige mit der Frau zusammen und die 65-Jährige kollidierte mit einem geparkten Auto. Der 77-Jährige fuhr anschließend gegen eine Hauswand und wurde im Auto eingeklemmt. Beide wurden schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte eine medizinische Ursache beim 77-Jährigen Grund für den Unfall gewesen sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 77-Jährigen.

0886 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Göggingen – Am Montag (12.05.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 34-jährigen Autofahrerin und einer 21-jährigen Autofahrerin in der Wellenburger Straße.

Gegen 19.15 Uhr war die 34-Jährige zunächst in östliche Richtung unterwegs und wollte wenden. Die 21-Jährige war in westliche Richtung in der Wellenburger Straße unterwegs. Als die 21-Jährige an der 34-Jährigen vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Bei der Aufnahme durch die Polizei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der 34-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 34-Jährige.