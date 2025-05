Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

COBURG. Am Sonntagabend soll ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Coburg eine geringe Menge Bargeld von einem Jugendlichen erpresst haben.

Im Umfeld des Coburger Frühlingsfestes, in der Ketschendorfer Straße, soll ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Coburg am Sonntagabend einen Jugendlichen bedroht haben, indem er ihm ein Pfefferspray vorhielt und die Herausgabe von Bargeld forderte. So eingeschüchtert soll das Opfer sein Geld an den zunächst unbekannten Täter übergeben haben. Dieser konnte zunächst unerkannt flüchten. Der Beraubte verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen später auf dem Gelände des Frühlingsfestes lokalisieren und festnehmen konnte. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der Beschuldigte Widerstand und beleidigte die Beamten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Mann einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kronach vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung. Der mutmaßliche Täter wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Es besteht der Verdacht, dass es noch weitere Opfer gibt, die auf diese Weise um Bargeld oder Wertgegenstände gebracht wurden. Diese werden gebeten sich als Zeugen bei der Kripo in Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.