REGENSBURG. Ein unbekannter Täter gab sich am Montagnachmittag in Regensburg als Arzt aus und täuschte eine Krebserkrankung des Sohnes vor. Nur Minuten später übergab ein 82-jähriger Senior Gold im sechsstelligen Eurobereich an einen Abholer. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montag, den 12. Mai 2025, kam es in Regensburg zu einem erneuten Betrugsfall. Gegen 15:35 Uhr erhielt ein 82-jähriger Mann einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser gab sich als Arzt der Uniklinik Regensburg aus und täuschte vor, dass der Sohn des Seniors an Krebs erkrankt sei. Für eine angeblich dringend benötigte Behandlung sei ein teures Medikament aus der Schweiz erforderlich.

Bereits rund 15 Minuten später, gegen 15:50 Uhr, erschien ein Abholer im Aureliaweg in Regensburg. Der Senior übergab dem unbekannten Täter dort einen blauen Stoffbeutel mit Gold im Gesamtwert eines sechsstelligen Eurobetrags. Der bislang unbekannte Abholer verließ den Tatort anschließend zu Fuß.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175 cm groß, schlanke Statur

ca. 35 Jahre alt, keine Brille, kein Bart

kurze glatte braune Haare

osteuropäisches Aussehen

Bekleidung: dunkles T-Shirt ohne Aufdruck, dunkles Cap

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.

Die Polizei warnt vor dieser und ähnlichen gleichgelagerten Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps: