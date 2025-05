PASSAU. Nach der tätlichen Auseinandersetzung in einem Parkhaus am Rande der Passauer Maidult ist gegen einen 23-Jährigen Haftbefehl ergangen.

Am Sonntag, 11.05.2025, kam es gegen 00.30 Uhr in einem Parkhaus in der Pionierstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Nachdem zwei an der Auseinandersetzung unbeteiligte Männer den Streit schlichten wollten, soll ein 23-jähriger Mann diese mit einer Eisenstange attackiert und verletzt haben. Der 23-Jährige konnte in Tatortnähe von den alarmierten Polizeieinsatzkräften vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund der bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau gegen den 23-Jährigen zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags.

Er wurde am Montag, 12.05.2025, nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Passau in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sowie der Attacke auf die beiden Männer dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizeiinspektion Passau erneut um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0851/9511-0.

Veröffentlicht: 13.05.2025, 10.00 Uhr