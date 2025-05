OBERFRANKEN. Seit Dienstagmorgen, 6 Uhr, beteiligen sich die Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberfranken mit umfangreichen Einsatzmaßnahmen am achten länderübergreifenden Sicherheitstag.

Im Zuge der existierenden Kooperationsvereinbarungen zwischen den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland fanden seit dem Jahr 2019 bereits mehrere länderübergreifende Sicherheitstage mit dem Handlungsschwerpunkt „Sicherheit im öffentlichen Raum“ statt.

Die Konzipierung und Durchführung des achten Sicherheitstages in Bayern am Dienstag, 13. Mai 2025 liegt in der Verantwortung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Alle oberfränkischen Kriminal- und Schutzpolizeidienststellen sind an diesem Aktionstag in verschiedene Einsatzmaßnahmen eingebunden.

Ziel des gemeinsamen Aktionstages ist eine positive Beeinflussung der Sicherheit im öffentlichen Raum durch ein intensives und koordiniertes polizeiliches Vorgehen. Er dient insbesondere dazu, die umfangreichen Maßnahmen der Polizei sichtbar zu machen. Ferner haben interessierte Bürgerinnen und Bürger an diesem Tag die Gelegenheit, sich an zahlreichen Informations- und Präventionsständen zu informieren.

Die Kooperationspartner führen deshalb zukünftig regelmäßig länderübergreifende Fahndungs- und Kontrollaktionen durch. Dabei wird konsequent gegen Straftaten im öffentlichen Raum vorgegangen. Begleitend hierzu stehen interessierten Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Informations- und Präventionsangebote, insbesondere an zentral platzierten Infoständen, zur Verfügung.

Die oberfränkische Polizei beabsichtigt durch eine proaktive mediale Begleitung das umfangreiche Einsatzgeschehen sichtbar zu machen und der Öffentlichkeit ein repräsentatives Bild der breit gefächerten Maßnahmen zu vermitteln.

Parallel dazu begleitet die Polizei Oberfranken ausgewählte Einsätze am Sicherheitstag unter #WirzeigenEinsatz auf den bereits bestehenden Social Media-Kanälen X (vormals Twitter), Facebook, Instagram sowie dem neu geschaffenen WhatsApp-Kanal.