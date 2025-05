NÜRNBERG. (492) Am Montagabend (12.05.2025) fanden in der Nürnberger Innenstadt vier teils sich fortbewegende Versammlungen statt. Die Polizei musste mehrfach einschreiten, um ein unmittelbares Zusammentreffen der oponierenden Versammlungsteilnehmer zu verhindern.



Unter dem Titel "Für die Wahrung der Versammlungsfreiheit!" versammelten sich ab etwa 18:30 Uhr rund 90 Versammlungsteilnehmer zur Auftaktkundgebung am Nürnberger Hallplatz. Der anschließende Aufzug setzte sich ab circa 19:00 Uhr über die Königstraße in Bewegung.

Gegen die Versammlung wurden drei Gegenproteste angezeigt und durchgeführt. Eine "Mahnwache gegen die Montagsdemo vom Team Menschenrechte" fand von 18:30 Uhr bis 19:15 Uhr auf dem westlichen Teil des Hallplatzes mit rund 200 Teilnehmern statt.

Unter anderem aus Teilnehmern dieser Versammlung setzte sich ab etwa 19:10 Uhr ein Aufzug unter dem Titel "Nürnberg nazifrei" ebenfalls vom westlichen Hallplatz in Richtung Frauentorgraben mit in der Spitze etwa 400 Teilnehmern in Bewegung. Diese Versammlung wurde gegen 20:00 Uhr im Bereich des Hallplatzes beendet.

Zudem fand ab 19:00 Uhr am Richard-Wagner-Platz eine Versammlung mit dem Titel „Musiker*innen gegen Nazis“ statt, welche gegen 20:30 Uhr endete. An dieser Versammlung nahmen an der Spitze circa 150 Personen teil.

Mehrere Gruppen ehemaliger Versammlungsteilnehmer versuchten im Fortgang an mehreren Stellen in den Nahbereich der erstgenannten Versammlung zu gelangen. Um das unmittelbare Zusammentreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern, mussten Polizeibeamte in diesem Zusammenhang mehrfach unmittelbaren Zwang gegen Protestierende anwenden.

In der Färberstraße blockierten mehrere oponierende Versammlungsteilnehmer die Aufzugstrecke der erstgenannten Versammlung, sodass diese über den Gehweg an der Blockade vorbeigeleitet werden musste.

Eine weitere Sitzblockade ereignete sich am Frauentorgraben / Ecke Grasersgasse. Hier ließen sich ebenfalls mehrere Dutzend Personen auf der Fahrbahn nieder. Der Aufzug konnte in diesem Bereich zwischen der Sitzblockade und der auf dem Richard-Wagner-Platz stattfindenden Versammlung „Musiker*innen gegen Nazis“ vorbeigeführt werden.

Am Königstor blockierten kurz darauf nochmals gut 50 Personen die Aufzugstrecke, setzten sich auf die Straße und platzierten dort zudem mehrere Leihfahrräder. Aufgrund dieser Blockade entschied die Einsatzleitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die Wegstrecke des Aufzugs zu beschränken und über eine Alternativroute zurück zum Hallplatz zu führen.

Hier musste ein Aufeinandertreffen der oponierenden Seiten im Bereich der Königstraße durch eine Absperrung erneut verhindert werden. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Rauchtöpfe von Oponierenden gezündet.

Die Versammlung „Für die Wahrung der Versammlungsfreiheit“ endete gegen 21:00 Uhr am Hallplatz mit einer Abschlußkundgebung. Kurz darauf verließen auch die Teilnehmenden des Gegenprotestes die Versammlungsflächen.

Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.



Erstellt durch: Michael Petzold