GRATTERSDORF, LKR. DEGGENDORF. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Montag, 12.05.2025 gegen 16:35 Uhr zum Brand eines ehemaligen Bauernhauses in der Molzgasse.

In dem Wohnobjekt, in dem zwei Parteien leben, brach im Bereich des Ober- bzw. Dachgeschosses ein Brand aus, der sich letztlich zu einem Vollbrand entwickelte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt dauern die Löscharbeiten noch an. Bislang kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich auf einen unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag summieren.

Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Deggendorf, wird die weitere Brandursachenermittlung durch die Kripo Deggendorf realisiert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 12.05.2025, 17:45 Uhr.