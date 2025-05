WEIDEN I.D.OPF. In Weiden wurde ein Bus mit politischem Schriftzug in der Nacht von 8. auf 9. Mai 2025 mit Sprühfarbe beschädigt. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2025 einen in Weiden in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten Bus mit politischem Schriftzug beschädigt. Ein Zeuge bemerkte am Morgen des 9. Mai 2025 gegen 06:30 Uhr, dass der Bus mit der Aufschrift „AfD Ole Ole“ mittels Sprühfarbe verunstaltet worden war. Die Tatzeit liegt nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zwischen Donnerstag, 8. Mai 2025, 18:30 Uhr, und Freitag, 9. Mai 2025, 6:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Da ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Kommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizeiinspektion Weiden die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein!