VOHENSTRAUß, LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. In der Nacht zum 8. Mai 2025 wurde in Vohenstrauß ein Ford Kuga mit Keyless-Go-System von bislang unbekannten Tätern gestohlen – das Hybrid-Fahrzeug konnte wenige Stunden später in Pilsen geortet werden. Die Kriminalpolizei Weiden bittet um Zeugenhinweise und gibt wichtige Tipps zum Schutz vor Keyless-Go-Diebstahl.

In der Nacht von Mittwoch, 07.05.2025, 21:00 Uhr, auf Donnerstag, 08.05.2025, 08:15 Uhr, wurde im westlichen Stadtgebiet in Vohenstrauß ein hochwertiges Hybrid-Fahrzeug gestohlen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten einen Ford Kuga mit Keyless-Go-System direkt aus einer Garage des Geschädigten.

Durch moderne Ortungstechnologie konnte das Fahrzeug in Pilsen (Tschechien) geortet werden. Über das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei in Schwandorf wurde die tschechische Polizei informiert, welche den Wagen in Pilsen sicherstellte. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen. Vor Ort wurden durch die Spurensicherung erste kriminaltechnische Maßnahmen durchgeführt.

Wer hat in der Nacht zum 8. Mai 2025 im westlichen Stadtgebiet in Vohenstrauß verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Hinweise, die zur Aufklärung beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegen.

Tipps der Oberpfälzer Polizei zum Schutz vor Keyless-Go-Diebstahl: