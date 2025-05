REGENSBURG. Zwischen Freitag, den 09.05.2025, 13:00 Uhr, und Sonntag, den 11.05.2025, 15:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Klenzestraße in Regensburg zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruch. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses, indem das Zylinderschloss an der Wohnungstür aufgebohrt wurde. Eine weitere Wohnung im 3. Stock wurde ebenfalls angegangen – auch hier wurde versucht, das Türschloss aufzubohren. Während es bei einer Wohnung beim Versuch blieb, konnten die Täter in die andere eindringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus keiner der beiden Wohnungen etwas entwendet. Die Kriminalpolizei Regensburg führte an beiden Tatorten eine umfassende Spurensicherung durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung des Falls übernommen. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im Zeitraum von Freitag, den 09.05.2025, 13:00 Uhr, bis Sonntag, den 11.05.2025, 15:00 Uhr, in der Klenzestraße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.