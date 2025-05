PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Nach dem Raub von Bargeld am 06.05.2025 in der Preysingstraße konnten nun drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Raub von Bargeld – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizeistation Deggendorf in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf richtete sich ein Tatverdacht schnell gegen einen 17-Jährigen aus Deggendorf. Bei diesem wurde am 08.05.2025 ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung vollzogen und dabei auch Beweismittel sichergestellt. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Durchsuchung gerieten ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Deggendorf als weitere Mittäter in den Fokus der Ermittlungen. Dabei wurde nach richterlicher Anordnung auch die Wohnung des 18-Jährigen durchsucht.

Sowohl gegen den 16- als auch 18-jährigen Beschuldigten wurden seitens der Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehle aufgrund des Verdachts des Raubes beantragt. Diese wurden bei einer Vorführung am 09.05.2025 am Amtsgericht Deggendorf erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 12.05.2025, 12.55 Uhr