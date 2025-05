732. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Polizeifahrzeug, eine Person verletzt – Neuhausen

Am Sonntag, 11.05.25, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in Landsberg am Lech mit einem VW Pkw die Leonrodstraße in Richtung Schwere-Reiter-Straße. An der Kreuzung zur Dachauer Straße wollte er diese geradeaus überqueren. Mit im Fahrzeug befand sich eine 74-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in Landsberg am Lech.

Zeitgleich befuhren drei Polizeibeamte der Bundespolizei mit einem uniformierten Mercedes Dienstfahrzeug, während einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen, die Dachauer Straße in stadtauswärtige Richtung. Dabei wollten sie die Kreuzung der Leonrodstraße und Schwere-Reiter-Straße geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde die 74-Jährige verletzt. Sie benötigte keine ärztliche Versorgung vor Ort. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

733. Raubdelikt – Unterschleißheim

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 09:30 Uhr kam es in der Keplerstrasse (Unterschleißheim) zu einem Raubdelikt. Zwei italienische Touristen, ein 65-Jähriger sowie eine 57-Jährige, wollten zu einer nahegelegenen Messe gehen, um dort Schmuckgegenstände zu verkaufen. Kurz nachdem sie ihr Hotel indem sie nächtigten verlassen hatten, hielt neben ihnen auf der Straße ein Pkw und zwei bislang unbekannte und maskierte Täter bedrohten die Touristen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand. Anschließend entriss einer der beiden Täter einen mitgeführten Rucksack, in dem sich Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrages befanden.

Im Anschluss entfernten sich die Täter mit dem Pkw, laut Zeugenaussagen vermutlich einem VW Polo, in unbekannte Richtung.

Die beiden Touristen begaben sich daraufhin zurück in ihr Hotel und verständigten über die Rezeption den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Täterbeschreibung:

Täter eins:

Männlich, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, maskiert

Täter zwei:

Männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, maskiert

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Keplerstraße, Carl-von-Linde-Straße sowie Röntgenstraße (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht oder ein mögliches Tatfahrzeug, einen VW Polo gesehen, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

734. Mehrere Sachbeschädigungsdelikte – Schwabing

Am Samstag, 10.05.2025, gegen 22:45 Uhr, trafen sich Anhänger eines ortsansässigen Münchner Fußballvereins im Bereich der U-Bahn-Station Universität. Anschließend gingen sie gemeinsam zunächst die Ludwigsstraße in Richtung Siegestor und weiter über die Lepoldstraße bis zur Münchner Freiheit.

Im Zuge dessen kam es auf der gesamten Strecke zu mehreren Sachbeschädigungen. Mehrere Bushaltestellen, Hauswände und Fenster wurden mit Graffitis beschädigt. Außerdem wurden mehrere am Straßenrand geparkte Kraftfahrzeuge beschädigt.

Darüber hinaus wurden mehrere pyrotechnische Gegenstände gezündet.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Durch die Münchner Kriminalpolizei werden nun Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungsdelikte und den Verstößen gegen das Sprengstoffgesetzt geführt.

Die Ermittlungen führt hier das Kommissariat 23.

Zeugenaufruf:

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens gegen 22:45 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über unser Upload-Formular zur Verfügung zu stellen, welches unter folgendem Link erreichbar ist:

https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de

und/oder kann über diesen QR-Code erreicht werden: