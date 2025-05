PASSAU. Am Sonntag, 11.05.2025, sind aufgrund einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen Einsatzkräfte der Passauer Polizei in die Pionierstraße alarmiert worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 00.30 Uhr in einem Parkhaus in der Pionierstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollten demnach ein 41-Jähriger und sein 38-jähriger Begleiter offenbar einen Streit zwischen mehreren Personen schlichten. In der Folge soll darauf ein 23-Jähriger aus dieser Personengruppe die beiden Männer mit einer Eisenstange attackiert und verletzt haben, beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden, dass sie bereits in der Nacht wieder verlassen konnten. Ein 33-Jähriger wurde nach einem Biss in den Finger leicht verletzt.

Der 23-jährige Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften festgenommen noch vor Ort festgenommen werden. Die Ermittlungen zu dem weiteren Tatverdächtigen laufen, wobei das Fluchtfahrzeug in den frühen Morgenstunden zwischenzeitlich im Raum Deggendorf im Zuge der Fahndung lokalisiert und sichergestellt werden konnte. Über die Haftfrage wird im Laufe des heutigen Tages entschieden.

Zeugenaufruf

Zeugen, die am Sonntag, 11.05.2025, kurz nach Mitternacht und ca. 00.30 Uhr das Geschehen in dem Parkhaus in der Pionierstraße beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 12.05.2025, 11.00 Uhr