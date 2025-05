OBERHAUSEN, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.Bei einem Betriebsunfall in einem Unternehmen in der Gemeinde Oberhausen kam am Freitag ein Mann ums Leben. Die Kriminalpolizei geht von einem Unglücksfall aus.

Gegen 09:50 Uhr war der 50-jährige Mann auf dem Gelände eines Instandsetzungswerks für Schienenfahrzeuge zwischen zwei rangierende Güterwagen geraten. Er wurde zwischen den Waggons eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Neuburger als Sicherungsposten für die sich bewegenden Waggons eingesetzt und hatte einen langsam rollenden Wagen begleitet. Aus unbekannter Ursache war er dann in den Fahrweg im Gleisbereich geraten.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Freitag die Ermittlungen übernommen. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter.

Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen des Getöteten sowie die Angehörigen wurden von Kräften des Kriseninterventionsdienstes betreut.