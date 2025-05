HAUSHAM, OT FREIGUT, LKR. MIESBACH. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Samstagabend, 10. Mai 2025, im Gemeindebereich von Hausham eine Scheune in Brand. Die Scheune wurde fast vollständig zerstört, ein Wohnanbau wurde beschädigt, Menschen und Tiere kamen jedoch nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen zur Brandursache.

Als das Feuer gegen 22.40 Uhr ausbrach, alarmierten die Bewohner des Anwesens sofort die Integrierte Leitstelle (ILS). Von dort aus wurden die regionalen Feuerwehren aus Hausham, Agatharied, Miesbach, Wörnsmühl, Hundham, Schliersee, Neuhaus und Rottach-Egern in den Einsatz in den Weiler Freigut geschickt.

Das betroffene Scheunengebäude konnte nicht mehr gerettet werden, es wurde von den Flammen fast vollständig zerstört. Den Wehren gelang es jedoch ein Übergreifen auf den Wohnanbau weitestgehend zu verhindern. Mit dem Scheunengebäude wurden auch eingestellte Fahrzeuge und andere Gerätschaften ein Raub der Flammen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden, der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge aber auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Für die Dauer der Lösch- und Ermittlungsarbeiten musste die Kreisstraße MB 8 für den Verkehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Miesbach. Noch am Abend begannen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim mit den Ermittlungen am Brandort in dieser Sache, die von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach weitergefürt werden. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt, die Ermittlungen hierzu dauern an.