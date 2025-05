0866 – Nach Unfall: Zu betrunken für Alkoholtest

Hammerschmiede – Am Samstagabend (10.05.2025) ereignete sich in der Ulstettstraße ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher war betrunken.

Gegen 18.45 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Mini in der Ulstettstraße unterwegs. Dort kam er zu weit nach links und stieß mit einem geparkten Lkw zusammen. Im Lkw schlief der Fahrer, welcher offenbar eine Pause eingelegt hatte. Beide Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine starke Alkoholisierung beim 46-jährigen Autofahrer fest. Sogar ein Atemalkoholtest war auf Grund seines Zustands nicht möglich. Der Mann musste die Beamten somit zu einer Blutentnahme begleiten.

Am Mini und am Lkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf insgesamt gut 15.000 Euro geschätzt wird. Den 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Da der Entzug der Fahrerlaubnis als wahrscheinlich gilt, beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahrers. Er darf somit bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen.

0867 – Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl

Innenstadt – Am Samstag (10.05.2025) drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Straße „Lauterlech“ gewaltsam ein.

Gegen 03.15 Uhr nahmen Anwohner ein lautes Geräusch wahr und verständigte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des Beuteschadens wird derzeit noch abgeklärt.

Bereits am Freitag (09.05.2025) gegen 05.15 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam in den Kiosk einzudringen. Entwendet wurde hierbei offenbar nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0868 – Polizei ermittelt nach Unfallverursachern

Lechhausen – Am Freitag (09.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Gegen 07.30 Uhr überquerte ein 11-Jähriger mit seinem Tretroller den Fußgängerüberweg an der Haltestelle „Schleiermacherstaße“. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten weißen Kastenwagen. Der 11-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Tretroller entstand ein geringer Sachschaden.

Der bislang unbekannte Fahrer des Kastenwagens fuhr offenbar weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Am Samstagnachmittag (10.05.2025) ereignete sich ein Unfall in der Meraner Straße. Der Verursacher flüchtete.

In der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr stand ein BMW auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Meraner Straße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug den BMW am Heck und flüchtete anschließend. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Am Freitag (09.05.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Stätzlinger Straße Ecke Feuerhausstraße.

In der Zeit von 00.30 Uhr bis 13.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Touran, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0869– Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Bärenkeller – Bereits Mitte vergangener Woche beschädigte ein bislang Unbekannter ein Auto im Oberen Schleisweg. Der Schaden ist erheblich.

In der Zeit von Mittwoch, 16.30 Uhr, auf Donnerstag, 07.30 Uhr (07./08.05.2025), stand ein VW geparkt im Oberen Schleisweg. Ein Unbekannter zerkratzte bzw. beschädigte das Auto auf allen vier Seiten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter Tel. 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

0870 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Oberhausen – Am Freitag (09.05.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Donauwörther Straße.

Gegen 16.30 Uhr versperrte ein 56-Jähriger sein schwarzes E-Bike der Marke Flyer im Innenhof eines Supermarktes (Höhe Hausnummer 19). Als er gegen 16.45 Uhr zurückkam, war sein E-Bike nicht mehr da. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0871 – Polizeibeamte angegangen

Innenstadt – Am Samstag (10.05.2025) leistete eine 37-Jährige Widerstand gegen Polizeibeamte in der Stegstraße.

Gegen 03.00 Uhr stellte eine Polizeistreife eine Auseinandersetzung zwischen der 37-Jährigen und einem 39-Jährigen fest. Deshalb kontrollierten die Beamten die beiden. Hierbei zeigte sich die 37-Jährige äußerst aggressiv und weigerte sich, ihre Personalien anzugeben. Bei der anschließenden Durchsuchung der 37-Jährigen, unter anderem nach Ausweispapieren, leistete diese Widerstand und trat mehrfach nach den Beamten. Nachdem die Frau sich nicht beruhigte, fesselten die Beamten die 37-Jährige und brachten sie in der Polizeiarrest. Auch hierbei trat die Frau mehrfach nach den Beamten und beleidigte diese. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs gegen die 37-Jährige.

0872 – Polizei ermittelt gegen Partygänger

Innenstadt – Am heutigen Sonntag (11.05.2025) löste ein 24-jähriger Partygänger einen Polizeieinsatz aus und wehrte sich gegen die Beamten.

Gegen 05.00 Uhr wurde die Polizei in eine Bar in die Maximilianstraße gerufen. Zunächst erhielten die Beamten die Informationen, dass bei einer Auseinandersetzung ein Messer verwendet wird. Aus diesem Grund waren zahlreiche Streifen vor Ort und trafen auf einen 24-jährigen Beteiligten, der äußerst unkooperativ war. Die Beamten mussten den Mann auf Grund seines Verhaltens schließlich am Boden fesseln. Dagegen wehrte sich der 24-Jährige massiv.

Es stellte sich schließlich heraus, dass offenbar kein Messer im Spiel war. Der 24-Jährige und sein 26-jähriger Begleiter wurden zuvor auf Grund ihres Verhaltens von Angestellten aus der Bar verwiesen. Daraufhin griffen Beide offenbar einen Mitarbeiter der Bar an, weshalb die Polizei alarmiert wurde.

Beide Männer waren erheblich betrunken und erhielten von den Beamten einen Platzverweis. Der Mitarbeiter der Bar blieb offenbar unverletzt, der 24-jährige Gast war leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Gegen das Duo wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gegen den 24-Jährigen zudem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

0873 – Polizisten stoppen Drogenfahrt

Hochfeld – Am Freitag (09.05.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr fuhr der 21-Jährige über eine rote Ampel. Dies beobachtete eine Polizeistreife und kontrollierte den Mann. Hierbei zeigte er drogentypisches Verhalten.

Die Beamten unterbanden deshalb die Weiterfahrt des Mannes und stellten seinen Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme auf der Dienststelle. Hierbei leistete der 21-Jährige Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

0874 – Polizei ermittelt nach Brand

Lechhausen – Am Samstag (10.05.2025) brannte es in einem Firmengelände in der Zugspitzstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Gegen 09.20 Uhr brach ein Feuer in einer Werkshalle aus. Dabei wurden nach aktuellem Kenntnisstand unter anderem ein Tor sowie die Fassade und Teile des Gebäudeinneren beschädigt. Der genaue Sachschaden sowie die Brandursache werden derzeit noch geklärt.