Dingolfing, Lkrs. Dingolfing-Landau: Pkw-Fahrer verunglückt tödlich auf der A92

Am Sonntag (11.05.2025), gegen 07.20 Uhr, fuhr ein 83-jähriger Mann mit einem Pkw Mitsubishi auf der A92 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Dingolfing-Ost und Dingolfing-Mitte kam er aus bislang unbekannten Grund ohne Beteiligung eines anderen Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf der Seite liegen. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte letztendlich nur noch der Tod des Fahrzeugführers festgestellt werden. Weitere Personen hatten sich nicht im Fahrzeug befunden. An der Unfallstelle waren neben den umliegenden Feuerwehren, der Autobahnmeisterei Wörth, der Autobahnpolizei Wörth und dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn war bis zur Bergung des Fahrzeugs und der Unfallaufnahme bis ca. 10.15 Uhr in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, 09421/868-1410

veröffentlicht: 11.05.2025, 11:15 Uhr