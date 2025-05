SELB, LKR WUNSIEDEL. In den frühen Sonntagmorgenstunden brach ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Wildenau, Gemeinde Selb, aus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03 Uhr meldet eine Zeugin den Brand des Hauses an der Staatsstraße 2179. Etliche Feuerwehrkräfte, hierunter auch Einsatzkräfte aus der Tschechischen Republik, kamen vor Ort. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Nähe zur Staatsstraße musste diese für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Es ist mit weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Kriminalpolizei in Hof bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei den Beamten zu melden.