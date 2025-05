KAUFBEUREN. Bereits am Dienstag, den 06.05.25 kam es in Kaufbeuren-Neugablonz zu einem erfolgreichen Anrufbetrug, wobei eine 88-Jährige Wertgegenstände in fünfstelliger Höhe an eine unbekannte Frau übergab.

Die Tat

Bereits am Dienstag, den 06.05.25, kam es in Kaufbeuren-Neugablonz zu einem erfolgreichen Anrufbetrug, wobei eine 88-jährige Geschädigte Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Wert an eine unbekannte Frau übergab.

Die 88-jährige Geschädigte war zuvor mit einem typischen „Schockanruf“ am Telefon überrumpelt worden. Ihr Sohn hätte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem eine Radfahrerin verstorben sei. Um die Untersuchungshaft zu vermeiden, sei eine Kautionszahlung nötig. Aufgrund der glaubhaften Situation leistete die Geschädigt den Anweisung Folge und übergab Wertgegenstände in Form von Gold im mittleren fünfstelligen Wert an eine angebliche Mitarbeiterin des Gerichts.

Erst am nächsten Tag vertraute sich die Geschädigte ihrer Familie an und die Polizei wurde verständigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kaufbeuren geführt.

Die Fragen der Kripo

Wer hat zur Übergabezeit am Dienstag, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Bereich des Friedhofes in Neugablonz (Fichtenweg) Beobachtungen gemacht, die zu dieser Tat passen? Wem ist dort eine dunkelhaarige Frau mit einem Mantel aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren unter der Rufnummer 08341 / 933 - 0 entgegen. (KPS Kaufbeuren)

Die Zahlen

Im vergangenen Jahr registrierten die Beamtinnen und Beamten rund 780 Fälle dieses Callcenterbetrugs im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Im laufenden Jahr liegt die Zahl der gemeldeten Betrugstaten bei rund 340. Dabei waren die Täter letztes Jahr in 40 Fällen erfolgreich und erbeuteten mehr als 1.800.000 Euro. Im laufenden Jahr liegt der Beuteschaden bereits bei rund 940.000 Euro und 20 erfolgreichen Fällen.

Die Tipps

Die Kriminalpolizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte oder Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).