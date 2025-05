SCHWANDORF. In den zurückliegenden Wochen gab es bayernweit mehrere Raubüberfälle auf Wettbüros, unter anderem auch in Schwandorf. In Erding und Obersendling wurden vergangene Woche drei Tatverdächtige festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt in engem Zusammenhang mit den Kollegen des Kommissariats 21 des Polizeipräsidiums München.

Wie das Polizeipräsidium München berichtet, wurden zwei der drei Tatverdächtigen am 02.05.2025 bei einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Erding festgenommen. Die dritte Person wurde noch am selben Tag in einem Wohnanwesen in Obersendling festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt im Fall des Raubüberfalls auf ein Wettbüro in Schwandorf am 20.04.2025. Diese stellte sehr schnell einen Bezug zu den Überfällen in Südbayern her und geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt. Ob sie in gleicher Besetzung auch in der Oberpfalz tätig waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ob auch ein Zusammenhang zum versuchten Raubüberfall auf ein Wettbüro in Regensburg am 16.03.2025 besteht, wird von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geprüft.

Die drei Tatverdächtigen sind jeweils 20 Jahre alt, zwei wohnen in München, einer ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Zwei der Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Ein dritter Tatverdächtiger wurde nach polizeilicher Sachbearbeitung wieder auf freien Fuß gesetzt.