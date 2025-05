WEIDEN I.D.OPF. Unbekannte haben ein Parteibüro in Weiden i.d.OPf. mit Farbbomben beworfen und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 07.05.2025, 16:30 Uhr, und Donnerstag, dem 08.05.2025, 09:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro in der Christian-Seltmann-Straße in Weiden i.d.OPf. Unbekannte Täter warfen mehrere Farbbomben gegen die Glasfassade des Gebäudes, wodurch deutliche Verunreinigungen an der Frontscheibe, dem Briefkasten sowie an einem außenliegenden Stützpfeiler der Hausfassade entstanden. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um das Büro eines Kreisverbandes einer politischen Partei. Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat für staatsschutzrechtliche Angelegenheiten der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Christian-Seltmann-Straße gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-2222 entgegen.