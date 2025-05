SCHWANDORF. Am heutigen Freitagvormittag, 9. Mai 2025, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu einer zunächst unklaren Bedrohungslage in Schwandorf aus. Der Sachverhalt konnte sich schnell aufklären und Entwarnung gegeben werden.

Gegen 10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz ein Notruf aus Schwandorf ein. Der Anrufer gab an, dass in einem fleischverarbeitenden Betrieb eine Bedrohungslage vorherrsche und mehrere Personen bewaffnet seien.

Sofort machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften der örtlichen Polizei in Zusammenarbeit mit den umliegenden Polizeiinspektionen auf den Weg zur Tatörtlichkeit. Vor Ort angekommen, konnte zeitnah Entwarnung gegeben werden: Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Anrufer zum Zeitpunkt des Notrufs in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Bedrohungslage bestand zu keiner Zeit.

Die Einsatzkräfte führten daraufhin trotzdem umfassende Überprüfungs- und Durchsuchungsmaßnahmen durch. Gegen 11:30 Uhr wurde der Einsatz beendet.