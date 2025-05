INGOLSTADT, 09.05.2025 - Am gestrigen Donnerstag kam es im Bereich der Stadt Ingolstadt und den angrenzenden Gemeinden zu einem erhöhten Aufkommen an sogenannten Schockanrufen. In einem Fall waren die Betrüger erfolgreich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die Ingolstädterin erhielt gegen 13.20 Uhr einen Anruf von einer angeblichen Polizeibeamtin, die ihr mitteilte, ihr Schwiegertochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Da während des Gesprächs auch der tatsächliche Name der Schwiegertochter und auch deren Wohnanschrift genannt wurden, gelang es den bislang unbekannten Tätern im Verlauf das Vertrauen der Geschädigten zu erlangen.

Weiter wurde auch die angebliche Schwiegertochter selbst ans Telefon geholt, die mit weinerlicher Stimme bestätigte, dass sie sich bei der Polizei befände.

Die Rentnerin übergab schließlich vor ihrem Anwesen an der Manchinger Straße rund 41 000 Euro an einen männlichen Abholer.

Der Täter war ca. 30 Jahre alt, 170 – 180 cm groß, trug eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Jacke und eine Strickmütze. Zudem führte er einen Rucksack mit sich.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.