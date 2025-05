BRUCKMÜHL, LKR. ROSENHEIM. Dem geschickten Vorgehen einer Frau aus Bruckmühl und dem schnellen Eingreifen der Polizei ist es zu verdanken, dass am Donnerstag, 8. Mai 2025, eine Heranwachsende auf frischer Tat festgenommen werden konnte. Sie steht in dringendem Tatverdacht als Geldabholerin für die Betrüger agiert zu haben und konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Die Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Als Betrüger am gestrigen Donnerstagnachmittag (08. Mai 2025) bei einer Familie in Bruckmühl anriefen, reagierte die 37-jährige Tochter der Familie geistesgegenwärtig und couragiert. Sie ließ den Anrufer in dem Glauben, mit der Seniorin des Hauses zu sprechen und ging zum Schein auf die Forderungen der Betrüger ein. Angeblich habe die Tochter der Familie einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun zur Abwendung einer Haft eine erhebliche Geldsumme als Kaution hinterlegen. Die Betrüger teilten mit, dass eine Person zur Abholung des Geldes bei ihr vorbeikommen würde.

Tatsächlich stieg gegen 16.00 Uhr an dem vereinbarten Treffpunkt in der Nähe des Wohnanwesens der Familie eine junge Frau aus einem Taxi, um das Geld an sich zu nehmen. Zivilbeamte der längst informierten Polizei nahmen die Frau dabei auf frischer Tat widerstandslos fest.

Die Ermittlungen in dem Fall führt die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige, eine Heranwachsende mit kamerunischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in der Schweiz, heute am 9. Mai dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl. Die dringend Tatverdächtige wurde von den Ermittlern der Kriminalpolizei im Anschluss unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzt.